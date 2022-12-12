Суворова (Денисова) Екатерина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суворова (Денисова) Екатерина Степановна

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Место рождения

Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика

Дата рождения

09.10.1817 ст.

Дата смерти

До 1846

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1817 ст.

Отец: Денисов Степан Иванович

Мать: Денисова Наталия Александровна

Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Суворов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Суворов Василий Михайлович

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Суворов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Суворов Василий Михайлович

Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суворов Василий Михайлович

Смерть
До 1846
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