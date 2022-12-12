Суворова (Денисова) Екатерина Степановна
Место рождения
Дата рождения09.10.1817 ст.
Дата смертиДо 1846
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1817 ст.
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Суворов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Суворов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Суворов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Суворов Василий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1846