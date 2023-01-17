Суворов Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1846
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Суворов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Суворова Екатерина Степановна
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Суворов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Суворова Екатерина Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1846