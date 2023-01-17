Суворов Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суворов Василий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1846

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1817 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Суворов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Суворова Екатерина Степановна

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Суворов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Суворова Екатерина Степановна

Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суворова Екатерина Степановна

Смерть
До 1846
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