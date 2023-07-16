Смирнитская (Лебедева) Елена Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиДо 1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1856
Рождение ребёнка
1868
Сын: Смирнитский Николай Васильевич
Отец ребёнка: Смирнитский Василий Иванович
Рождение ребёнка
1871
Дочь: (Смирнитская) Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Смирнитский Василий Иванович
Смерть
До 1887