Смирнитская (Лебедева) Елена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнитская (Лебедева) Елена Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

До 1887

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1856

Муж: Смирнитский Василий Иванович

Рождение ребёнка
1868

Сын: Смирнитский Николай Васильевич

Отец ребёнка: Смирнитский Василий Иванович

Строевая Гора, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: (Смирнитская) Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Смирнитский Василий Иванович

Строевая Гора, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
До 1887

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