Смирнитский Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Смирнитский Иван Матвеевич
Мать: не указана
Работа или профессия
1853
Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
дьячок
Работа или профессия
1854
Бракосочетание
Около 1856
Рождение ребёнка
1868
Сын: Смирнитский Николай Васильевич
Мать ребёнка: Смирнитская (Лебедева) Елена Григорьевна
Рождение ребёнка
1871
Дочь: (Смирнитская) Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Смирнитская (Лебедева) Елена Григорьевна
Смерть
Неизвестно