Смирнитский Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнитский Василий Иванович

Смирнитский Василий Иванович

Место рождения

Горки Павловы, Горковская волость, Нерехтский уезд

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Смирнитский Иван Матвеевич

Мать: не указана

Горки Павловы, Горковская волость, Нерехтский уезд
Работа или профессия
1853
Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
дьячок
Работа или профессия
1854
Строевая Гора, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Около 1856

Жена: Смирнитская (Лебедева) Елена Григорьевна

Рождение ребёнка
1868

Сын: Смирнитский Николай Васильевич

Мать ребёнка: Смирнитская (Лебедева) Елена Григорьевна

Строевая Гора, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: (Смирнитская) Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Смирнитская (Лебедева) Елена Григорьевна

Строевая Гора, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.