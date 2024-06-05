Чманова Евдокия Филиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чванова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Чманов Михаил Луптанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чманова Клавдия
Отец ребёнка: Чманов Михаил Луптанович
Рождение ребёнка
1910 ст.
Отец ребёнка: Чманов Михаил Луптанович
Капердино, Тетюшский уезд, Казанская губерния
Рождение ребёнка
07.09.1915
Отец ребёнка: Чманов Михаил Луптанович
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Чманов Михаил Луптанович
Смерть
1989