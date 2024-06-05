Чманова Евдокия Филиповна 1884 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чманова Евдокия Филиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чванова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Чманов Михаил Луптанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чманова Клавдия

Отец ребёнка: Чманов Михаил Луптанович

Рождение ребёнка
1910 ст.

Сын: Чманов Петр Михайлович

Отец ребёнка: Чманов Михаил Луптанович

Капердино, Тетюшский уезд, Казанская губерния
Рождение ребёнка
07.09.1915

Сын: Чманов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Чманов Михаил Луптанович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Чманов Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Чманов Михаил Луптанович

Смерть
1989

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