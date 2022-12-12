Неворотов Иван Евлампиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Неворотов Евлампий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Катерина Ивановна
Мать ребёнка: Неворотова Феврония Вавиловна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Неворотов Афанасий Иванович
Мать ребёнка: Неворотова Феврония Вавиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно