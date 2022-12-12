Неворотов Евлампий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неворотов Евлампий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Неворотов Иван Евлампиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Неворотов Павел Евлампиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Неворотов Архип Евлампиевич

Мать ребёнка: не указана

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Неворотов Яков Евлампиевич

Мать ребёнка: не указана

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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