Неворотова Феврония Вавиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неворотова Феврония Вавиловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Катерина Ивановна

Отец ребёнка: Неворотов Иван Евлампиевич

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Неворотов Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Неворотов Иван Евлампиевич

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неворотов Иван Евлампиевич

Смерть
Неизвестно
Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
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