Пименов Василий Кондратьевич
Место рождения
Дата рождения25.12.1901
Дата смерти04.04.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1901
Отец: Кондрат Пименов
Мать: Анна Савватеевна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Пименов Кронид Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Пименова Любовь Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бехтерева Домна Павловна
Бракосочетание
1952
Жена: Бехтерева Домна Павловна
Смерть
04.04.1974