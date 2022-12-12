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Пименов Василий Кондратьевич

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Место рождения

Шаркан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

25.12.1901

Дата смерти

04.04.1974

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

1872 г.р.

Жена

1908 г.р.

Дети

1932 г.р.
1934 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1901

Отец: Кондрат Пименов

Мать: Анна Савватеевна

Шаркан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1932

Сын: Пименов Кронид Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Шаркан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Пименова Любовь Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Шаркан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.05.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бехтерева Домна Павловна

Шаркан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
1952

Жена: Бехтерева Домна Павловна

Шаркан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
04.04.1974
Шаркан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
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