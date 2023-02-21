Анна Савватеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Савватеевна

Анна Савватеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Наталия Кондратьевна

Отец ребёнка: Кондрат Пименов

Шаркан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1900

Сын: Григорий Кондратьевич

Отец ребёнка: Кондрат Пименов

Шаркан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.12.1901

Сын: Пименов Василий Кондратьевич

Отец ребёнка: Кондрат Пименов

Шаркан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Мария Кондратьевна

Отец ребёнка: Кондрат Пименов

Шаркан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрат Пименов

Смерть
Неизвестно
Шаркан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close