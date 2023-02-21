Анна Савватеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Наталия Кондратьевна
Отец ребёнка: Кондрат Пименов
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Кондрат Пименов
Рождение ребёнка
25.12.1901
Сын: Пименов Василий Кондратьевич
Отец ребёнка: Кондрат Пименов
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Мария Кондратьевна
Отец ребёнка: Кондрат Пименов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондрат Пименов
Смерть
Неизвестно