Щеглов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Щеглов ?
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щеглова ? ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Выходцева (Щеглова) Валентина Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1906
Дочь: Кузнецова (Щеглова) Софья Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1908
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно