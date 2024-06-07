Щеглов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеглов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щеглов ?

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щеглова ? ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Выходцева (Щеглова) Валентина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1906

Дочь: Кузнецова (Щеглова) Софья Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1908

Сын: Щеглов Борис Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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