Кузнецова (Щеглова) Софья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Щеглова) Софья Николаевна

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Место рождения

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

30.09.1906

Дата смерти

24.10.1991

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1906

Отец: Щеглов Николай

Мать: не указана

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Леонид Васильевич

Отец ребёнка: Кузнецов Василий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Василий Петрович

Рождение ребёнка
Около 1925

Дочь: (Кузнецова) Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Кузнецов Василий Петрович

Рождение ребёнка
Около 1932

Сын: Кузнецов Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Кузнецов Василий Петрович

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
17.12.1938

Дочь: Завалко (Кузнецова) Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Кузнецов Василий Петрович

Смерть
24.10.1991
Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Похороны
Неизвестно
Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область

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