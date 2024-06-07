Кузнецова (Щеглова) Софья Николаевна
Место рождения
Дата рождения30.09.1906
Дата смерти24.10.1991
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1906
Отец: Щеглов Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Леонид Васильевич
Отец ребёнка: Кузнецов Василий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1925
Дочь: (Кузнецова) Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Кузнецов Василий Петрович
Рождение ребёнка
Около 1932
Сын: Кузнецов Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Кузнецов Василий Петрович
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
17.12.1938
Дочь: Завалко (Кузнецова) Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Кузнецов Василий Петрович
Смерть
24.10.1991
Похороны
Неизвестно