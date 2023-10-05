Доронин Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиМежду ?.06.1933 и 1933
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Доронин Василий
Мать: (Доронина) ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Доронина Анна Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
28.05.1910
Дочь: Фокина (Доронина) Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Доронина (Федосеева) Пелагея Сергеевна
Шемурша, Шемуршинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Туманова (Доронина) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Доронина (Федосеева) Пелагея Сергеевна
Смерть
Между ?.06.1933 и 1933