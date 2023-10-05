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Доронин Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Между ?.06.1933 и 1933

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Доронин Василий

Мать: (Доронина) ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Доронина Анна Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Доронина (Федосеева) Пелагея Сергеевна

Место жительства
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
28.05.1910

Дочь: Фокина (Доронина) Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Доронина (Федосеева) Пелагея Сергеевна

Шемурша, Шемуршинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Туманова (Доронина) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Доронина (Федосеева) Пелагея Сергеевна

Смерть
Между ?.06.1933 и 1933

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