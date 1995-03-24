Фокина (Доронина) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фокина (Доронина) Прасковья Ивановна

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Место рождения

Шемурша, Шемуршинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

28.05.1910

Дата смерти

24.03.1995

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1910

Отец: Доронин Иван Васильевич

Мать: Доронина Пелагея Сергеевна

Шемурша, Шемуршинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
24.09.1936

Сын: Фокин Николай Серафимович

Отец ребёнка: Фокин Серафим Николаевич

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Рождение ребёнка
19.09.1939

Сын: Фокин Валерий Серафимович

Отец ребёнка: Фокин Серафим Николаевич

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Рождение ребёнка
23.03.1945

Дочь: Белова Зоя Серафимовна

Отец ребёнка: Фокин Серафим Николаевич

Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Место жительства
Неизвестно
Ногинск, Богородский, Московская область
Смерть
24.03.1995
Ногинск, Богородский, Московская область
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