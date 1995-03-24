Фокина (Доронина) Прасковья Ивановна
Место рождения
Дата рождения28.05.1910
Дата смерти24.03.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1910
Рождение ребёнка
24.09.1936
Сын: Фокин Николай Серафимович
Отец ребёнка: Фокин Серафим Николаевич
Рождение ребёнка
19.09.1939
Сын: Фокин Валерий Серафимович
Отец ребёнка: Фокин Серафим Николаевич
Рождение ребёнка
23.03.1945
Дочь: Белова Зоя Серафимовна
Отец ребёнка: Фокин Серафим Николаевич
Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.03.1995