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Наталия Прокопова

Место рождения

д.Дедовские Новосельцы Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1870 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: ?

Мать: ?

д.Дедовские Новосельцы Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.07.1915

Муж: Василий Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.10.1916

Сын: Дмитрий Васильев

Отец ребёнка: Василий Фёдоров

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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