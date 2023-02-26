Наталия Прокопова
Место рожденияд.Дедовские Новосельцы Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1892
д.Дедовские Новосельцы Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.07.1915
Муж: Василий Фёдоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.10.1916
Сын: Дмитрий Васильев
Отец ребёнка: Василий Фёдоров
Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно