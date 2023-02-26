?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Наталия Прокопова
Мать ребёнка: ?
д.Дедовские Новосельцы Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1898
Сын: Андрей Прокопов
Мать ребёнка: ?
д.Дедовские Новосельцы Поречского уезда Смоленской губ.