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Мешков Николай Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1946

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1913 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: Мешков Василий Тихонович

Мать: Мешкова Матрёна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2005
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