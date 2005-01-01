Мешкова (Улютина) Матрёна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мешкова (Улютина) Матрёна Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

12.01.1983

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Улютин Григорий Апатиевич

Мать: Улютина Акилина Стефановна

Рождение ребёнка
1946

Сын: Мешков Николай Васильевич

Отец ребёнка: Мешков Василий Тихонович

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Кунах Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Мешков Василий Тихонович

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Смирнова Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Мешков Василий Тихонович

Смерть
12.01.1983
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