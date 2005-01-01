Мешкова (Улютина) Матрёна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти12.01.1983
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Рождение ребёнка
1946
Сын: Мешков Николай Васильевич
Отец ребёнка: Мешков Василий Тихонович
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Кунах Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Мешков Василий Тихонович
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Смирнова Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Мешков Василий Тихонович
Смерть
12.01.1983