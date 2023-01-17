Кузьмичев Петр Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.04.1876 ст.
Дочь: Титова Агапия Петровна
Мать ребёнка: не указана
Балтаево, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмичев Григорий Петрович
Мать ребёнка: Кузьмичева Акулина Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмичев Анисим Петрович
Мать ребёнка: Кузьмичева Акулина Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно