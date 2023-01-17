Кузьмичев Петр Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмичев Петр Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1876 ст.

Дочь: Титова Агапия Петровна

Мать ребёнка: не указана

Балтаево, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмичев Григорий Петрович

Мать ребёнка: Кузьмичева Акулина Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмичев Анисим Петрович

Мать ребёнка: Кузьмичева Акулина Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмичева Акулина Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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