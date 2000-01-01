Кузьмичева Акулина Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмичева Акулина Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмичев Григорий Петрович

Отец ребёнка: Кузьмичев Петр Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмичев Анисим Петрович

Отец ребёнка: Кузьмичев Петр Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмичев Петр Семёнович

Смерть
Неизвестно
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