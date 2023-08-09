Чернигова Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернигова Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1983

Пол

Женский

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1983

Отец: Чернигов Иван Леонидович

Мать: Чернигова Людмила Юрьевна

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