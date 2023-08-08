Чернигова (Алимпиева) Людмила Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1960
Отец: Алимпиев Юрий Семенович
Мать: Алимпиева Нина Павловна
Рождение ребёнка
28.06.1980
Сын: Чернигов Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Чернигов Иван Леонидович
Рождение ребёнка
01.08.1983
Дочь: Чернигова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Чернигов Иван Леонидович
Рождение ребёнка
04.03.1987
Дочь: Чернигова Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Чернигов Иван Леонидович
Рождение ребёнка
29.03.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чернигов Иван Леонидович
Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра