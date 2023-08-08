Чернигова (Алимпиева) Людмила Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернигова (Алимпиева) Людмила Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1960

Пол

Женский

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1960

Отец: Алимпиев Юрий Семенович

Мать: Алимпиева Нина Павловна

Рождение ребёнка
28.06.1980

Сын: Чернигов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Чернигов Иван Леонидович

Рождение ребёнка
01.08.1983

Дочь: Чернигова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Чернигов Иван Леонидович

Рождение ребёнка
04.03.1987

Дочь: Чернигова Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Чернигов Иван Леонидович

Рождение ребёнка
29.03.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернигов Иван Леонидович

Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
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