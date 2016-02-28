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Чернигов Иван Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1957

Дата смерти

28.02.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1957

Отец: Чернигов Леонид Васильевич

Мать: Чернигова Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
28.06.1980

Сын: Чернигов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Чернигова Людмила Юрьевна

Рождение ребёнка
01.08.1983

Дочь: Чернигова Нина Ивановна

Мать ребёнка: Чернигова Людмила Юрьевна

Рождение ребёнка
04.03.1987

Дочь: Чернигова Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Чернигова Людмила Юрьевна

Рождение ребёнка
29.03.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернигова Людмила Юрьевна

Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
28.02.2016
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