Чернигов Иван Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1957
Дата смерти28.02.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1957
Рождение ребёнка
28.06.1980
Сын: Чернигов Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Чернигова Людмила Юрьевна
Рождение ребёнка
01.08.1983
Дочь: Чернигова Нина Ивановна
Мать ребёнка: Чернигова Людмила Юрьевна
Рождение ребёнка
04.03.1987
Дочь: Чернигова Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Чернигова Людмила Юрьевна
Рождение ребёнка
29.03.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чернигова Людмила Юрьевна
Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
28.02.2016