Жирова Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Жиров Данила Тихонов
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Жиров Данила Тихонов
Рождение ребёнка
1857
Сын: Жиров Иван Данилович
Отец ребёнка: Жиров Данила Тихонов
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Жиров Данила Тихонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жиров Данила Тихонов