Жирова Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жирова Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Жиров Савватий Данилович

Отец ребёнка: Жиров Данила Тихонов

Рождение ребёнка
1851

Сын: Жиров Иларион Данилович

Отец ребёнка: Жиров Данила Тихонов

Рождение ребёнка
1857

Сын: Жиров Иван Данилович

Отец ребёнка: Жиров Данила Тихонов

Рождение ребёнка
1858

Сын: Жиров Лукьян Данилович

Отец ребёнка: Жиров Данила Тихонов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жиров Тимофей Данилович

Отец ребёнка: Жиров Данила Тихонов

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