Жиров Данила Тихонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жиров Данила Тихонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Жиров Тихон Акимов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Жиров Савватий Данилович

Мать ребёнка: Жирова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Жиров Иларион Данилович

Мать ребёнка: Жирова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Жиров Иван Данилович

Мать ребёнка: Жирова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Жиров Лукьян Данилович

Мать ребёнка: Жирова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жиров Тимофей Данилович

Мать ребёнка: Жирова Татьяна Николаевна

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