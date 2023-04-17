Жиров Данила Тихонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Жиров Тихон Акимов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Жирова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Жирова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Жиров Иван Данилович
Мать ребёнка: Жирова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Жирова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Жирова Татьяна Николаевна