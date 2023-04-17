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Жиров Савватий Данилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

10.02.1916

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Жиров Данила Тихонов

Мать: Жирова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жиров Пётр Севастьянович

Мать ребёнка: Жирова Евдония Дмитриева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жиров Никита Севастьянович

Мать ребёнка: Жирова Евдония Дмитриева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жирова Агрипина Севастьяновна

Мать ребёнка: Жирова Евдония Дмитриева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жиров Алексей Севастьянович

Мать ребёнка: Жирова Евдония Дмитриева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жиров Иван Севастьянович

Мать ребёнка: Жирова Евдония Дмитриева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жиров Гаврил Севастьянович

Мать ребёнка: Жирова Евдония Дмитриева

Навесное, Ливенский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жиров Илья Севостьянович

Мать ребёнка: Жирова Евдония Дмитриева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жиров Михаил Севостьянович

Мать ребёнка: Жирова Евдония Дмитриева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жиров Фёдор Севостьянович

Мать ребёнка: Жирова Евдония Дмитриева

Смерть
10.02.1916
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