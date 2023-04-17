Жиров Савватий Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти10.02.1916
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Жиров Данила Тихонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Жирова Евдония Дмитриева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жиров Никита Севастьянович
Мать ребёнка: Жирова Евдония Дмитриева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жирова Агрипина Севастьяновна
Мать ребёнка: Жирова Евдония Дмитриева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жиров Алексей Севастьянович
Мать ребёнка: Жирова Евдония Дмитриева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Жирова Евдония Дмитриева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жиров Гаврил Севастьянович
Мать ребёнка: Жирова Евдония Дмитриева
Навесное, Ливенский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Жирова Евдония Дмитриева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жиров Михаил Севостьянович
Мать ребёнка: Жирова Евдония Дмитриева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жиров Фёдор Севостьянович
Мать ребёнка: Жирова Евдония Дмитриева
Смерть
10.02.1916