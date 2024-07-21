Трищенков Парфён кузнец из Москвы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трищенков ??
Мать: Трищенкова ??
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трищенкова ???
Рождение ребёнка
16.11.1902
Сын: Трищенков Фёдор Парфёнович
Мать ребёнка: Трищенкова ???
Рождение ребёнка
09.11.1904
Сын: Трищенков Степан Парфёнович
Мать ребёнка: Трищенкова ???
Рождение ребёнка
29.04.1909
Сын: Трищенков Василий Парфёнович
Мать ребёнка: Трищенкова ???
Смерть
Неизвестно