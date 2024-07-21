Трищенкова ???
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.11.1902
Сын: Трищенков Фёдор Парфёнович
Отец ребёнка: Трищенков Парфён кузнец из Москвы
Рождение ребёнка
09.11.1904
Сын: Трищенков Степан Парфёнович
Отец ребёнка: Трищенков Парфён кузнец из Москвы
Рождение ребёнка
29.04.1909
Сын: Трищенков Василий Парфёнович
Отец ребёнка: Трищенков Парфён кузнец из Москвы