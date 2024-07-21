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Трищенкова ???

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трищенков Парфён кузнец из Москвы

Рождение ребёнка
16.11.1902

Сын: Трищенков Фёдор Парфёнович

Отец ребёнка: Трищенков Парфён кузнец из Москвы

Рождение ребёнка
09.11.1904

Сын: Трищенков Степан Парфёнович

Отец ребёнка: Трищенков Парфён кузнец из Москвы

Рождение ребёнка
29.04.1909

Сын: Трищенков Василий Парфёнович

Отец ребёнка: Трищенков Парфён кузнец из Москвы

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