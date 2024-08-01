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Трищенков Фёдор Парфёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1902

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1902

Отец: Трищенков Парфён кузнец из Москвы

Мать: Трищенкова ???

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ???

Рождение ребёнка
1921

Сын: Трищенков Николай Парфёнович

Мать ребёнка: ???

Рождение ребёнка
24.11.1933

Сын: Трищенков Владимир Фёдоров

Мать ребёнка: Трищенкова Людмила Иосифовна

Рождение ребёнка
18.10.1941

Сын: Трищенков Алексей Фёдоров

Мать ребёнка: Трищенкова Людмила Иосифовна

Смерть
1968

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