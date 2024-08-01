Трищенков Фёдор Парфёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1902
Дата смерти1968
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1902
Отец: Трищенков Парфён кузнец из Москвы
Мать: Трищенкова ???
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ???
Рождение ребёнка
1921
Сын: Трищенков Николай Парфёнович
Мать ребёнка: ???
Рождение ребёнка
24.11.1933
Сын: Трищенков Владимир Фёдоров
Мать ребёнка: Трищенкова Людмила Иосифовна
Рождение ребёнка
18.10.1941
Сын: Трищенков Алексей Фёдоров
Мать ребёнка: Трищенкова Людмила Иосифовна
Смерть
1968