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Колычев Владимир Семёнович

Место рождения

Ворсино, Боровский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

До 1480

Дата смерти

После 1523

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1480

Отец: Колычев Семён Андреевич

Мать: Колычева Марфа Ивановна

Ворсино, Боровский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
После 1510

Сын: Колычев Гаврила Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Русское Государство
Рождение ребёнка
До 1510

Сын: Колычев Василий Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Русское Государство
Рождение ребёнка
До 1510

Сын: Колычев Андрей Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Русское Государство
Рождение ребёнка
До 1510

Сын: Колычев Иван Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Русское Государство
Смерть
После 1523
Вильнюс, Литовская ССР
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