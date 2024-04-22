Колычев Владимир Семёнович
Место рождения
Дата рожденияДо 1480
Дата смертиПосле 1523
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1480
Отец: Колычев Семён Андреевич
Мать: Колычева Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
После 1510
Сын: Колычев Гаврила Владимирович
Русское Государство
Рождение ребёнка
До 1510
Сын: Колычев Василий Владимирович
Русское Государство
Рождение ребёнка
До 1510
Сын: Колычев Андрей Владимирович
Русское Государство
Рождение ребёнка
До 1510
Сын: Колычев Иван Владимирович
Русское Государство
Смерть
После 1523
Вильнюс, Литовская ССР