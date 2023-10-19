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Колычев Василий Владимирович

Место рождения

Русское Государство

Дата рождения

До 1510

Дата смерти

После 1560

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1510

Отец: Колычев Владимир Семёнович

Мать: не указана

Русское Государство
Рождение ребёнка
До 1540

Сын: Колычев Михаил Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
До 1540

Сын: Колычев Василий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1560
Новгородский Уезд Царство Русское
Новгородский Уезд
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