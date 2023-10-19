Колычев Василий Владимирович
Место рожденияРусское Государство
Дата рожденияДо 1510
Дата смертиПосле 1560
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1510
Отец: Колычев Владимир Семёнович
Русское Государство
Рождение ребёнка
До 1540
Сын: Колычев Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
До 1540
Сын: Колычев Василий Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1560
Новгородский Уезд Царство Русское
Новгородский Уезд