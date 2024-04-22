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Колычев Семён Андреевич

Место рождения

Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

До 1440

Дата смерти

После 1514

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1440

Отец: не указан

Мать: не указана

Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
1474

Жена: Колычева Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
После 1480

Сын: Колычев Иван Хромой Семёнович

Мать ребёнка: Колычева Марфа Ивановна

Ворсино, Боровский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1480

Сын: Колычев Михаил Семёнович

Мать ребёнка: Колычева Марфа Ивановна

Ворсино, Боровский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1480

Сын: Колычев Андрей Семёнович

Мать ребёнка: Колычева Марфа Ивановна

Ворсино, Боровский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1480

Сын: Колычев Владимир Семёнович

Мать ребёнка: Колычева Марфа Ивановна

Ворсино, Боровский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1480

Сын: Колычев Иван Пупок Семёнович

Мать ребёнка: Колычева Марфа Ивановна

Ворсино, Боровский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
После 1485

Сын: Колычев Фёдор Ломака Семёнович

Мать ребёнка: Колычева Марфа Ивановна

Ворсино, Боровский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
После 1485

Сын: Колычев Григорий Семёнович

Мать ребёнка: Колычева Марфа Ивановна

Ворсино, Боровский муниципальный район, Калужская область
Смерть
После 1514
Ворсино, Боровский муниципальный район, Калужская область
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