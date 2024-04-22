Колычев Семён Андреевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1440
Дата смертиПосле 1514
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1440
Бракосочетание
1474
Жена: Колычева Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
После 1480
Сын: Колычев Иван Хромой Семёнович
Мать ребёнка: Колычева Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
До 1480
Мать ребёнка: Колычева Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
До 1480
Мать ребёнка: Колычева Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
До 1480
Сын: Колычев Владимир Семёнович
Мать ребёнка: Колычева Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
До 1480
Сын: Колычев Иван Пупок Семёнович
Мать ребёнка: Колычева Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
После 1485
Сын: Колычев Фёдор Ломака Семёнович
Мать ребёнка: Колычева Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
После 1485
Сын: Колычев Григорий Семёнович
Мать ребёнка: Колычева Марфа Ивановна
Смерть
После 1514