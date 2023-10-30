Колычева (Путятина) Марфа Ивановна
Место рождения
Дата рождения1458
Дата смерти1516
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1458
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1474
Рождение ребёнка
После 1480
Сын: Колычев Иван Хромой Семёнович
Отец ребёнка: Колычев Семён Андреевич
Рождение ребёнка
До 1480
Отец ребёнка: Колычев Семён Андреевич
Рождение ребёнка
До 1480
Отец ребёнка: Колычев Семён Андреевич
Рождение ребёнка
До 1480
Сын: Колычев Владимир Семёнович
Отец ребёнка: Колычев Семён Андреевич
Рождение ребёнка
До 1480
Сын: Колычев Иван Пупок Семёнович
Отец ребёнка: Колычев Семён Андреевич
Рождение ребёнка
После 1485
Сын: Колычев Фёдор Ломака Семёнович
Отец ребёнка: Колычев Семён Андреевич
Рождение ребёнка
После 1485
Сын: Колычев Григорий Семёнович
Отец ребёнка: Колычев Семён Андреевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1516