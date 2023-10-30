Колычева (Путятина) Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колычева (Путятина) Марфа Ивановна

Место рождения

Вильнюс, Литовская ССР

Дата рождения

1458

Дата смерти

1516

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1458

Отец: не указан

Мать: не указана

Вильнюс, Литовская ССР
Бракосочетание
1474

Муж: Колычев Семён Андреевич

Рождение ребёнка
После 1480

Сын: Колычев Иван Хромой Семёнович

Отец ребёнка: Колычев Семён Андреевич

Ворсино, Боровский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1480

Сын: Колычев Михаил Семёнович

Отец ребёнка: Колычев Семён Андреевич

Ворсино, Боровский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1480

Сын: Колычев Андрей Семёнович

Отец ребёнка: Колычев Семён Андреевич

Ворсино, Боровский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1480

Сын: Колычев Владимир Семёнович

Отец ребёнка: Колычев Семён Андреевич

Ворсино, Боровский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1480

Сын: Колычев Иван Пупок Семёнович

Отец ребёнка: Колычев Семён Андреевич

Ворсино, Боровский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
После 1485

Сын: Колычев Фёдор Ломака Семёнович

Отец ребёнка: Колычев Семён Андреевич

Ворсино, Боровский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
После 1485

Сын: Колычев Григорий Семёнович

Отец ребёнка: Колычев Семён Андреевич

Ворсино, Боровский муниципальный район, Калужская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1516
Ворсино, Боровский муниципальный район, Калужская область
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