Цыпышева Дарья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Цыпышева Евдокия Леонтьева
Отец ребёнка: Цыпышев Леонтий Николаев
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Цыпышева Гликерия Леонтьева
Отец ребёнка: Цыпышев Леонтий Николаев
Рождение ребёнка
?.03.1821
Отец ребёнка: Цыпышев Леонтий Николаев
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Цыпышева Васса Леонтьева
Отец ребёнка: Цыпышев Леонтий Николаев
Смерть
Неизвестно