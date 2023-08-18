Цыпышева Дарья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыпышева Дарья Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыпышев Леонтий Николаев

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Цыпышева Евдокия Леонтьева

Отец ребёнка: Цыпышев Леонтий Николаев

Ногуши, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Цыпышева Гликерия Леонтьева

Отец ребёнка: Цыпышев Леонтий Николаев

Ногуши, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.03.1821

Сын: Цыпышев Трофим Леонтьев

Отец ребёнка: Цыпышев Леонтий Николаев

Ногуши, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Цыпышева Васса Леонтьева

Отец ребёнка: Цыпышев Леонтий Николаев

Ногуши, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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