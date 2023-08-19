Цыпышев Леонтий Николаев
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Цыпышев Николай Иванов
Мать: Цыпышева Мария Иванова
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Цыпышева Евдокия Леонтьева
Мать ребёнка: Цыпышева Дарья Алексеева
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Цыпышева Гликерия Леонтьева
Мать ребёнка: Цыпышева Дарья Алексеева
Рождение ребёнка
?.03.1821
Мать ребёнка: Цыпышева Дарья Алексеева
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Цыпышева Васса Леонтьева
Мать ребёнка: Цыпышева Дарья Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цыпышева Дарья Алексеева
Смерть
Неизвестно