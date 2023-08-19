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Цыпышев Леонтий Николаев

Место рождения

Брехово, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Цыпышев Николай Иванов

Мать: Цыпышева Мария Иванова

Брехово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Цыпышева Евдокия Леонтьева

Мать ребёнка: Цыпышева Дарья Алексеева

Ногуши, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Цыпышева Гликерия Леонтьева

Мать ребёнка: Цыпышева Дарья Алексеева

Ногуши, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.03.1821

Сын: Цыпышев Трофим Леонтьев

Мать ребёнка: Цыпышева Дарья Алексеева

Ногуши, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Цыпышева Васса Леонтьева

Мать ребёнка: Цыпышева Дарья Алексеева

Ногуши, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыпышева Дарья Алексеева

Смерть
Неизвестно
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