Дарья Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1760 по 1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1760 по 1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Параскева (Агафья) Киприянова
Отец ребёнка: Киприян (Купреян) Титович
Рождение ребёнка
С 1783 по 1785
Сын: Кирилл Киприянович
Отец ребёнка: Киприян (Купреян) Титович
Рождение ребёнка
С 1792 по 1794
Дочь: Параскева Киприяновна
Отец ребёнка: Киприян (Купреян) Титович
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Евдокия Киприяновна
Отец ребёнка: Киприян (Купреян) Титович
Смерть
Неизвестно