Дарья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1760 по 1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1758 г.р.

Дети

Добавил:

KF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1760 по 1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киприян (Купреян) Титович

Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Параскева (Агафья) Киприянова

Отец ребёнка: Киприян (Купреян) Титович

Семьеново, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
С 1783 по 1785

Сын: Кирилл Киприянович

Отец ребёнка: Киприян (Купреян) Титович

Семьеново, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
С 1792 по 1794

Дочь: Параскева Киприяновна

Отец ребёнка: Киприян (Купреян) Титович

Семьеново, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Евдокия Киприяновна

Отец ребёнка: Киприян (Купреян) Титович

Смерть
Неизвестно

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