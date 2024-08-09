Киприян (Купреян) Титович
Место рожденияСемьеново
Дата рожденияОколо 1758
Дата смертиДо 1803
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
Отец: Тит Евдокимович
Мать: Марфа Тарасовна
Семьеново
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Параскева (Агафья) Киприянова
Мать ребёнка: Дарья Ефимовна
Рождение ребёнка
С 1783 по 1785
Сын: Кирилл Киприянович
Мать ребёнка: Дарья Ефимовна
Рождение ребёнка
С 1792 по 1794
Дочь: Параскева Киприяновна
Мать ребёнка: Дарья Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Евдокия Киприяновна
Мать ребёнка: Дарья Ефимовна
Смерть
До 1803