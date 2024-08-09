Киприян (Купреян) Титович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киприян (Купреян) Титович

Место рождения

Семьеново

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

До 1803

Пол

Мужской

Отец

Около 1717 г.р.

Мать

С 1721 по 1723 г.р.

Жена

С 1760 по 1762 г.р.

Дети

Добавил:

KF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: Тит Евдокимович

Мать: Марфа Тарасовна

Семьеново
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Ефимовна

Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Параскева (Агафья) Киприянова

Мать ребёнка: Дарья Ефимовна

Семьеново, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
С 1783 по 1785

Сын: Кирилл Киприянович

Мать ребёнка: Дарья Ефимовна

Семьеново, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
С 1792 по 1794

Дочь: Параскева Киприяновна

Мать ребёнка: Дарья Ефимовна

Семьеново, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Евдокия Киприяновна

Мать ребёнка: Дарья Ефимовна

Смерть
До 1803

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