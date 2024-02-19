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Воробьев Владимир икторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1959

Дата смерти

2019

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1959

Отец: Воробьев Виктор Иванович

Мать: Воробьева Вера Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Любовь Серафимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева (Лаптева) Любовь Викторовна

Рождение ребёнка
1980

Сын: Воробьев Павел Владимирович

Мать ребёнка: Воробьева Любовь Серафимовна

Рождение ребёнка
16.02.1986

Дочь: Воробьева Анна Владимировна

Мать ребёнка: Воробьева (Лаптева) Любовь Викторовна

Смерть
2019

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