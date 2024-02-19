Воробьев Владимир икторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1959
Дата смерти2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1959
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1980
Сын: Воробьев Павел Владимирович
Мать ребёнка: Воробьева Любовь Серафимовна
Рождение ребёнка
16.02.1986
Дочь: Воробьева Анна Владимировна
Мать ребёнка: Воробьева (Лаптева) Любовь Викторовна
Смерть
2019