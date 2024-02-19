Воробьев Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1936
Дата смерти2015
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1936
Отец: Воробьев Иван Иванович
Мать: Воробьева Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воробьева Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.01.1959
Сын: Воробьев Владимир икторович
Мать ребёнка: Воробьева Вера Николаевна
Рождение ребёнка
24.03.1972
Дочь: Воробьева Ирина Викторовна
Мать ребёнка: Воробьева Валентина
Смерть
2015