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Воробьев Виктор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1936

Дата смерти

2015

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1936

Отец: Воробьев Иван Иванович

Мать: Воробьева Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Вера Николаевна

Рождение ребёнка
26.01.1959

Сын: Воробьев Владимир икторович

Мать ребёнка: Воробьева Вера Николаевна

Рождение ребёнка
24.03.1972

Дочь: Воробьева Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Воробьева Валентина

Смерть
2015

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