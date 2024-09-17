Фролов Михаил Давыдович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФролов Михаил Давыдович

Фролов Михаил Давыдович

Место рождения

Мордвиновка, Покровская волость, Стерлитамакский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фролов Давид

Мать: не указана

Мордвиновка, Покровская волость, Стерлитамакский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Роман Михайлович

Мать ребёнка: Фролова Ефросинья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Ефросинья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Яков Михайлович

Мать ребёнка: Фролова Фекла Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Гавриил Михайлович

Мать ребёнка: Фролова Фекла Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Фекла Афанасьевна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Фролов Константин Михайлович

Мать ребёнка: Фролова Фекла Афанасьевна

Мордвиновка, Покровская волость, Стерлитамакский уезд
Рождение ребёнка
19.03.1908

Дочь: (Фролова) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Фролова Ефросинья Васильевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.