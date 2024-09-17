Фролов Михаил Давыдович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фролов Давид
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фролова Ефросинья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фролова Фекла Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фролов Гавриил Михайлович
Мать ребёнка: Фролова Фекла Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1891
Сын: Фролов Константин Михайлович
Мать ребёнка: Фролова Фекла Афанасьевна
Рождение ребёнка
19.03.1908
Дочь: (Фролова) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Фролова Ефросинья Васильевна