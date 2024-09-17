Фролова Фекла Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова Фекла Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Яков Михайлович

Отец ребёнка: Фролов Михаил Давыдович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Гавриил Михайлович

Отец ребёнка: Фролов Михаил Давыдович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Михаил Давыдович

Рождение ребёнка
1891

Сын: Фролов Константин Михайлович

Отец ребёнка: Фролов Михаил Давыдович

Мордвиновка, Покровская волость, Стерлитамакский уезд
Смерть
Неизвестно

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