Фролова Фекла Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фролов Михаил Давыдович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фролов Гавриил Михайлович
Отец ребёнка: Фролов Михаил Давыдович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1891
Сын: Фролов Константин Михайлович
Отец ребёнка: Фролов Михаил Давыдович
Мордвиновка, Покровская волость, Стерлитамакский уезд
Смерть
Неизвестно