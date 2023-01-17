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Фомин Александр Фёдорович

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Место рождения

Зачапино, Приморский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

09.07.1875 ст.

Дата смерти

После 1920

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1875 ст.

Отец: Фомин Фёдор Дмитриевич

Мать: Фомина Марфа Варламовна

Зачапино, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
15.01.1901

Дочь: Тулинова Аполинария Александровна

Мать ребёнка: Фомина Феодотья Васильевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фомина Феодотья Васильевна

Смерть
После 1920
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