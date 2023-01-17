Фомин Александр Фёдорович
Место рождения
Дата рождения09.07.1875 ст.
Дата смертиПосле 1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1875 ст.
Отец: Фомин Фёдор Дмитриевич
Мать: Фомина Марфа Варламовна
Рождение ребёнка
15.01.1901
Дочь: Тулинова Аполинария Александровна
Мать ребёнка: Фомина Феодотья Васильевна
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1920