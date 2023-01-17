Фомина (Кутьина) Феодотья Васильевна
Место рождения
Дата рождения30.07.1879
Дата смертиПосле 1920
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1879
Отец: Кутьин Василий
Мать: Кутьина Анна Андриановна
Рождение ребёнка
15.01.1901
Дочь: Тулинова Аполинария Александровна
Отец ребёнка: Фомин Александр Фёдорович
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1920