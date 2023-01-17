Фомина (Кутьина) Феодотья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина (Кутьина) Феодотья Васильевна

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Место рождения

Березник, Пинежский район, Архангельская область

Дата рождения

30.07.1879

Дата смерти

После 1920

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1879

Отец: Кутьин Василий

Мать: Кутьина Анна Андриановна

Березник, Пинежский район, Архангельская область
Рождение ребёнка
15.01.1901

Дочь: Тулинова Аполинария Александровна

Отец ребёнка: Фомин Александр Фёдорович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фомин Александр Фёдорович

Смерть
После 1920
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