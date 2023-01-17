Обухова (Чернышева) Анисия
Место рождения
Дата рождения26.12.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1908
Отец: Чернышев Дмитрий Михайлович
Мать: Чернышева Марфа
Крещение
27.12.1908
Восприемники Василий Михайлович Чернышев и Татьяна Космина Чернышева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Обухова Николай
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно