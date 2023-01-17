Обухова (Чернышева) Анисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухова (Чернышева) Анисия

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Место рождения

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

26.12.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

1881 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1908

Отец: Чернышев Дмитрий Михайлович

Мать: Чернышева Марфа

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Крещение
27.12.1908
Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Восприемники Василий Михайлович Чернышев и Татьяна Космина Чернышева
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Обухова Николай

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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