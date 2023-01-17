Чернышева (Озорнина) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышева (Озорнина) Марфа

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Место рождения

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Озорнин Максим

Мать: не указана

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
07.02.1900

Муж: Чернышев Дмитрий Михайлович

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Поручители по жениху: Аверий Меркурьев Мохнаткин и Карп Неволин, невеста: Василий Александров Искорцев и Пло��он Озорин
Рождение ребёнка
24.11.1900

Дочь: Варвара Дмитриевна

Отец ребёнка: Чернышев Дмитрий Михайлович

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.12.1901

Сын: Чернышев Стефан Дмитриевич

Отец ребёнка: Чернышев Дмитрий Михайлович

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.05.1904

Сын: Чернышев Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Чернышев Дмитрий Михайлович

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.06.1905

Сын: Чернышев Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Чернышев Дмитрий Михайлович

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.12.1908

Дочь: Обухова Анисия

Отец ребёнка: Чернышев Дмитрий Михайлович

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.08.1911

Сын: Чернышев Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Чернышев Дмитрий Михайлович

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.03.1914

Сын: Чернышев Вениамин Дмитриевич

Отец ребёнка: Чернышев Дмитрий Михайлович

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1916

Дочь: ? Дмитриевна

Отец ребёнка: Чернышев Дмитрий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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