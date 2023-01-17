Чернышева (Озорнина) Марфа
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Озорнин Максим
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1900
Поручители по жениху: Аверий Меркурьев Мохнаткин и Карп Неволин, невеста: Василий Александров Искорцев и Пло��он Озорин
Рождение ребёнка
24.11.1900
Дочь: Варвара Дмитриевна
Отец ребёнка: Чернышев Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
21.12.1901
Сын: Чернышев Стефан Дмитриевич
Отец ребёнка: Чернышев Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
16.05.1904
Отец ребёнка: Чернышев Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
24.06.1905
Отец ребёнка: Чернышев Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
26.12.1908
Дочь: Обухова Анисия
Отец ребёнка: Чернышев Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
13.08.1911
Сын: Чернышев Андрей Дмитриевич
Отец ребёнка: Чернышев Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
28.03.1914
Сын: Чернышев Вениамин Дмитриевич
Отец ребёнка: Чернышев Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
1916
Дочь: ? Дмитриевна
Отец ребёнка: Чернышев Дмитрий Михайлович
Смерть
Неизвестно