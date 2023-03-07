Чернышев Дмитрий Михайлович
Место рождения
Дата рождения07.02.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1882
Отец: Чернышев Михаил Ананьев
Мать: Чернышева Анастасия
Крещение
11.02.1882
Восприемники Цепышевы
Бракосочетание
07.02.1900
Жена: Чернышева Марфа
Поручители по жениху: Аверий Меркурьев Мохнаткин и Карп Неволин, невеста: Василий Александров Искорцев и Пло��он Озорин
Рождение ребёнка
24.11.1900
Дочь: Варвара Дмитриевна
Мать ребёнка: Чернышева Марфа
Рождение ребёнка
21.12.1901
Сын: Чернышев Стефан Дмитриевич
Мать ребёнка: Чернышева Марфа
Рождение ребёнка
16.05.1904
Мать ребёнка: Чернышева Марфа
Рождение ребёнка
24.06.1905
Мать ребёнка: Чернышева Марфа
Рождение ребёнка
26.12.1908
Дочь: Обухова Анисия
Мать ребёнка: Чернышева Марфа
Рождение ребёнка
13.08.1911
Сын: Чернышев Андрей Дмитриевич
Мать ребёнка: Чернышева Марфа
Рождение ребёнка
28.03.1914
Сын: Чернышев Вениамин Дмитриевич
Мать ребёнка: Чернышева Марфа
Рождение ребёнка
1916
Дочь: ? Дмитриевна
Мать ребёнка: Чернышева Марфа
Место жительства
1917
Лошади - 4, Коровы - 4, Овцы - 4, Свиньи - 5, Все пашни - 11
Смерть
Неизвестно