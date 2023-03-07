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Чернышев Дмитрий Михайлович

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Место рождения

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

07.02.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1882

Отец: Чернышев Михаил Ананьев

Мать: Чернышева Анастасия

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Крещение
11.02.1882
Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Восприемники Цепышевы
Бракосочетание
07.02.1900

Жена: Чернышева Марфа

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Поручители по жениху: Аверий Меркурьев Мохнаткин и Карп Неволин, невеста: Василий Александров Искорцев и Пло��он Озорин
Рождение ребёнка
24.11.1900

Дочь: Варвара Дмитриевна

Мать ребёнка: Чернышева Марфа

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.12.1901

Сын: Чернышев Стефан Дмитриевич

Мать ребёнка: Чернышева Марфа

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.05.1904

Сын: Чернышев Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Чернышева Марфа

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.06.1905

Сын: Чернышев Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Чернышева Марфа

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.12.1908

Дочь: Обухова Анисия

Мать ребёнка: Чернышева Марфа

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.08.1911

Сын: Чернышев Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: Чернышева Марфа

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.03.1914

Сын: Чернышев Вениамин Дмитриевич

Мать ребёнка: Чернышева Марфа

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1916

Дочь: ? Дмитриевна

Мать ребёнка: Чернышева Марфа

Место жительства
1917
Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Лошади - 4, Коровы - 4, Овцы - 4, Свиньи - 5, Все пашни - 11
Смерть
Неизвестно
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