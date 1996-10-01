Ворона Леонтий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1918
Дата смерти?.10.1996
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Ворона Михаил
Мать: Ворона Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
21.07.1954
Дочь: Лунина Галина Леонтьевна
Мать ребёнка: Ворона Мария Егоровна
Мухинский, Октябрьский муниципальный район, Амурская область
Смерть
?.10.1996
Работал всю жизнь шофером в Совхозе «Мухинский» Он воевал в артиллерии, был сержантом? После войны познакомился с женой.