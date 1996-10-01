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Ворона Леонтий Михайлович

Место рождения

Варваровка, Октябрьский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

1918

Дата смерти

?.10.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Ворона Михаил

Мать: Ворона Матрена Ивановна

Варваровка, Октябрьский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
21.07.1954

Дочь: Лунина Галина Леонтьевна

Мать ребёнка: Ворона Мария Егоровна

Мухинский, Октябрьский муниципальный район, Амурская область
Смерть
?.10.1996
Работал всю жизнь шофером в Совхозе «Мухинский» Он воевал в артиллерии, был сержантом? После войны познакомился с женой.
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