Лунина (Ворона) Галина Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения21.07.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1954
Отец: Ворона Леонтий Михайлович
Мать: Ворона Мария Егоровна
Рождение ребёнка
22.04.1976
Дочь: Косенкова Юлия Олеговна
Отец ребёнка: Лунин Олег Дмитриевич
Рождение ребёнка
08.05.?
Дочь: Жарикова Олеся Олеговна
Отец ребёнка: Лунин Олег Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лунин Роман Олегович
Отец ребёнка: Лунин Олег Дмитриевич