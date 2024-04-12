Лунина (Ворона) Галина Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунина (Ворона) Галина Леонтьевна

Место рождения

Мухинский, Октябрьский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

21.07.1954

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1954

Отец: Ворона Леонтий Михайлович

Мать: Ворона Мария Егоровна

Мухинский, Октябрьский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
22.04.1976

Дочь: Косенкова Юлия Олеговна

Отец ребёнка: Лунин Олег Дмитриевич

Рождение ребёнка
08.05.?

Дочь: Жарикова Олеся Олеговна

Отец ребёнка: Лунин Олег Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лунин Роман Олегович

Отец ребёнка: Лунин Олег Дмитриевич

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