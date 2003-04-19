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Лунин Олег Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1953

Дата смерти

19.04.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1953

Отец: Лунин Дмитрий Михайлович

Мать: Лунина Анна Ивановна

Родился в Орджоникидзе в Северной Осетии. Работал главным агрономом под конец жизни
Рождение ребёнка
22.04.1976

Дочь: Косенкова Юлия Олеговна

Мать ребёнка: Лунина Галина Леонтьевна

Рождение ребёнка
08.05.?

Дочь: Жарикова Олеся Олеговна

Мать ребёнка: Лунина Галина Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лунин Роман Олегович

Мать ребёнка: Лунина Галина Леонтьевна

Смерть
19.04.2003
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