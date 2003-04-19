Лунин Олег Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1953
Дата смерти19.04.2003
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1953
Отец: Лунин Дмитрий Михайлович
Мать: Лунина Анна Ивановна
Родился в Орджоникидзе в Северной Осетии. Работал главным агрономом под конец жизни
Рождение ребёнка
22.04.1976
Дочь: Косенкова Юлия Олеговна
Мать ребёнка: Лунина Галина Леонтьевна
Рождение ребёнка
08.05.?
Дочь: Жарикова Олеся Олеговна
Мать ребёнка: Лунина Галина Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лунин Роман Олегович
Мать ребёнка: Лунина Галина Леонтьевна
Смерть
19.04.2003