Лунин Дмитрий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1925
Дата смерти30.07.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лунина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лунина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лунина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
08.10.1953
Мать ребёнка: Лунина Анна Ивановна
Родился в Орджоникидзе в Северной Осетии. Работал главным агрономом под конец жизни
Смерть
30.07.1998