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Лунин Дмитрий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1925

Дата смерти

30.07.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лунина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лунин Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Лунина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лунин Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Лунина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
08.10.1953

Сын: Лунин Олег Дмитриевич

Мать ребёнка: Лунина Анна Ивановна

Родился в Орджоникидзе в Северной Осетии. Работал главным агрономом под конец жизни
Смерть
30.07.1998

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